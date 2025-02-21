“حسابك بـ5 خطوات في 5 دقائق”.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني أونلاين عبر الهاتف

محمود الشوادفي تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“حسابك بـ5 خطوات في 5 دقائق”.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني أونلاين عبر الهاتف
حسابك بـ5 خطوات في 5 دقائق.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني أونلاين عبر الهاتف

يعتبر فتح حساب مصرفي باستخدام الرقم الوطني في السودان من المواضيع التي تحظى باهتمام واسع بين المواطنين سواء داخل البلاد أو خارجها، نظرًا لأهمية الحسابات البنكية في تسهيل المعاملات المالية وإدارة المدخرات؛ وفي هذا السياق، أتاح بنك الخرطوم رابطًا إلكترونيًا رسميًا يتيح للأفراد إنشاء حساب بنكي إلكترونيًا بكل سهولة.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني أونلاين

يتيح بنك الخرطوم لعملائه إمكانية فتح حساب بنكي إلكترونيًا من خلال استمارة تسجيل متاحة عبر موقعه الرسمي، وتتمثل خطوات فتح الحساب فيما يلي:

  1. زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم والضغط على خيار “تسجيل الحساب” واختيار “فتح حساب جديد”.
  2. ملء الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق.
  3. إرفاق المستندات اللازمة والتي تشمل بطاقة الهوية أو جواز السفر، بالإضافة إلى أي مستندات إضافية قد يطلبها البنك.
  4. تحديد نوع الحساب المصرفي المراد فتحه سواء كان حسابًا جاريًا أو حساب توفير.
  5. إرسال الطلب والانتظار حتى يقوم البنك بمراجعته والتواصل مع المتقدم لتزويده برقم الحساب وتأكيد تفعيل الخدمة.

الشروط والمتطلبات اللازمة لفتح حساب في بنك الخرطوم

حدد بنك الخرطوم مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على خدمة فتح الحساب، وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:

  • توفر رصيد أولي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني لتغطية رسوم فتح الحساب.
  • أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.
  • يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ليكون مؤهلًا لإنشاء حساب بنكي رسمي.
  • للراغبين في فتح الحساب من خارج السودان، يتوجب تقديم جواز سفر ساري المفعول، بينما يشترط على المتقدمين داخل السودان امتلاك بطاقة هوية وطنية سارية.
  • يجب ألا يكون المتقدم مستفيدًا مسبقًا من خدمات بنك الخرطوم بنفس بياناته.
  • تقديم كافة الوثائق المطلوبة التي يحددها البنك أثناء التسجيل لضمان استكمال الإجراءات بنجاح.
  • الموافقة على جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمات المصرفية للبنك.
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معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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