مسلسل فهد البطل هيتعرض على قناة ايه.. تردد القنوات الناقلة وعدد الحلقات

مسلسل فهد البطل، أخذ شهرة كبيرة في الساعات الماضية، وعقب القيام بنشر البوسترات الخاصة بهذا العمل الفني، الذي سيتم إذاعته في شهر رمضان المبارك، حتى أن لم يتبق عليه سوى أيام قليلة على عرض الحلقة الأولى للمسلسل، وهو من بطولة الفنان أحمد العوضي وكارولين عزمي، وغير ذلك من الفنانين الكبار، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل.

مسلسل فهد البطل هيتعرض على قناة ايه؟

سؤال يبحث عنه ملايين المتابعين وعشاق أحمد العوضي، حيث إنه من المؤكد بأن يتم عرضه منصة WATCH وقنوات DMC والحياة و ON وذلك على مدار شهر رمضان المبارك 2025، فيما أن المسلسل يتضمن 30 حلقة ما بين الدراما والإثارة والتشويق، ويمكنك متابعة الحلقات في الإعادات كذلك نظير أن يتم عرضها على نفس القنوات بمواعيد مختلفة.

تردد قناة ON drama أون دراما

ولكي تتمكن من متابعة مسلسل فهد البطل، فيكنك القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة ON drama وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي الأول “النايل سات”.

ترددها فهو “11861ط.

معامل الترميز 27500.

استقطاب القناة يكون رأسي.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تحديث تردد قناة أون دراما الثاني

ولقناة أون دراما تردد أخر على القمر الصناعي يسهل القيام باستقبالها من خلاله، من أجل متابعة حلقات مسلسل فهد البطل على مدار الأـ 30 حلقة خلال شهر رمضان، وذلك بإتباع المعلومات التالية:-