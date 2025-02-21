تردد قناة وناسة الجديد موسم رمضان 2025 بأعلى جودة الان

تردد قناة وناسة من أبرز الترددات التي يبحث عنها الكثير من المتابعين وخاصة من لديهم أطفال، حيث إن القناة تقوم بشكل مستمر بتحديث ترددها والمحتوى المقدم عليه، حتى أن أبرز ما تقدمه وناسة ما بين برامج تعليمية وترفيهية، وغيرها من المحتوى الأخرى التي يتم إذاعته على مدار اليوم، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة وناسة الجديد 2025

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة نايل سات.

تردد القناة 11470.

بينما معامل الترميز 27500.

استقطاب وناسة أطفال عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

نزل تردد قناة وناسة الثاني

قم بالتعرف على التردد الأخر لقناة وناسة أطفال الثاني، حتى تُتابع كل ما هو مميز وحصري في عالم الطفل والكرتون، وذلك بإتباع الأتي:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

ترددها 11270.

معامل الترميز فهو “27500”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

استقطابها “أفقي”.

خصائص قناة وناسة أطفال

أما عن الخصائص التي يمكنك معرفتها عند تنزيل قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، فعليك اتباع التالي:-