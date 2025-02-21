يا زول نشط حسابك بسرعة.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 وأهم الشروط

أعلن بنك الخرطوم في عام 2025 عن مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل فتح الحسابات المصرفية عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني، هذه الخطوة تسهم في جعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة وأمانًا للعملاء، سواء كانوا داخل السودان أو خارجها، مما يلغي الحاجة لزيارة الفروع، ويأتي هذا الإعلان كجزء من جهود البنك للتكيف مع احتياجات العملاء وتقديم خدمات مصرفية متطورة من خلال هذه الخدمة الجديدة، يسعى بنك الخرطوم إلى تخفيف الأعباء عن العملاء وتوفير تجربة مصرفية أكثر سلاسة

فتح حساب في بنك الخرطوم

أطلق بنك الخرطوم خدمة جديدة تسهل عملية فتح الحسابات المصرفية، ويجب على المتقدمين الالتزام ببعض الشروط الأساسية:

يجب أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

يجب تقديم بطاقة هوية وطنية سارية المفعول أو جواز سفر ساري.

خطوات فتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني

يمكن للعملاء فتح حساب في بنك الخرطوم بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم. من القائمة الرئيسية، انقر على خيار “فتح حساب جديد”. قم بملء النموذج بالبيانات المطلوبة، مثل الرقم الوطني، الاسم الكامل، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني قم بتحميل نسخة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر اقرأ الشروط والأحكام بعناية، ثم وافق عليها بعد التأكد من صحة المعلومات، اضغط على زر “إرسال” بعد تقديم الطلب ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على رقم حسابك الجديد بمجرد موافقة البنك على طلبك.

فتح الحساب عبر تطبيق “بنكك”

بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني، يمكن للعملاء استخدام تطبيق “بنكك” لفتح حساباتهم بسهولة. إليك الخطوات اللازمة: