مبرووك يا زول تم تفعيل الحساب” رابط فتح حساب في بنك الخرطوم عن بُعد دون زيارة الفرع

في ظل التطور التكنولوجي التي يبحث عنه العديد من المواطنين، أصبح بنك الخرطوم هو الرائد في هذا الملف بإطلاقه لتحسينات وخدمات ملائمة يحتاج إليها العملاء، حتى أن البنك أضاف خدمة جديدة تضمن إمكانية فتح حساب جديد لجميع العملاء سواء المقيمين أو المغتربين عبر البنك، دون الحاجة إلى زيارة الفرع، بما يُفيد بأن الخدمة متوفرة لجميع السودانيين سواء من هم خارج أو داخل السودان.

فتح حساب داخل بنك الخرطوم

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب داخل بنك الخرطوم، والاستفادة من كافة الخدمات الجديدة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بفتح الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر الإنترنت.

مع إمكانية تسجيل الدخول في حالة وجود حساب مفعل، أو النقر على فتح حساب جديد في حالة إذا كنت أول مرة.

بعدها ستقوم بإدخال كافة البيانات اللازمة الخاصة بالعميل المتقدم والمتمثلة في الاسم كامل والرقم القومي وباقي المعلومات الأخرى.

والخطوة الأخرى هي رفع المستندات التي يتطلبها منك البنك لتقوم برفعها بشكل واضح وصحيح.

النقر في النهاية على إرسال.

كيف أضمن فتح حساب داخل بنك الخرطوم

أكدت إدارة بنك الخرطوم في بيان لها مؤخرًا، بأنه إذا قمت بفتح حساب داخل البنك لأول مرة ستتمكن من استلام رسالة نصية في نهاية الفتح بنجاحك ورابط التفعيل الخاص بحسابك الجديد داخل بنك الخرطوم، كل ذلك يكون عن بُعد دون الحاجة لزيارة الفرع.