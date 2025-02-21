نزلها الآن.. تردد قناة MBC مصر دراما الناقلة لمسلسلات رمضان 2025

مع اقتراب الموسم الرمضاني، الذي يعد أحد أكبر المواسم الدرامية في العالم العربي، شهدت الساحة الإعلامية إطلاق قناة جديدة مخصصة لمحبي الدراما المصرية والعربية، وهي قناة MBC مصر دراما، انطلق بث القناة مؤخرًا وسرعان ما حظيت بإقبال جماهيري واسع من عشاق المسلسلات، حيث تقدم باقة متنوعة من أضخم الأعمال الدرامية المنتظرة لشهر رمضان المبارك؛ وتتميز القناة بأنها متاحة على عدة أقمار صناعية، مما يتيح للمشاهدين إمكانية استقبالها بسهولة، سواء عبر النايل سات أو العرب سات، لمتابعة أقوى الإنتاجات الدرامية بجودة عالية.

تردد قناة MBC مصر دراما 2025

لضمان مشاهدة مسلسلات رمضان 2025 عبر قناة MBC دراما الجديدة، يمكن استقبال القناة عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة البث: إتش دي HD.

صرّح محمد عبد المتعال، مدير عام قنوات MBC، بأن قناة MBC مصر دراما حققت نجاحًا استثنائيًا في وقت قياسي، مشيرًا إلى أن القناة ستوفر للمشاهدين تجربة فريدة عبر عرض أقوى الأعمال الرمضانية لعام 2025، مع محتوى مميز لم يسبق عرضه على أي شاشة أخرى؛ كما أضاف أن القناة ستكون وجهة رئيسية لعشاق الدراما خلال الشهر الكريم، مما يعزز مكانة مصر كمنصة رائدة في مجال الإنتاج الدرامي.

كيفية استقبال قناة MBC مصر دراما

لإضافة القناة إلى جهاز الاستقبال (الرسيفر)، اتبع الخطوات التالية: