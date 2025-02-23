اشتري كل احتياجاتك بارخص سعر.. طرح كميات من السلع الغذائية والياميش فى معارض اهلا رمضان 2025

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يزداد إقبال المواطنين على شراء المستلزمات الغذائية، في ظل تحديات اقتصادية ناتجة عن الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة المصرية، بالتعاون مع الغرف التجارية، مبادرة أهلا رمضان 2024، التي تهدف إلى طرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل.

أسعار المواد الغذائية في معارض أهلا رمضان

شهدت معارض أهلا رمضان تراجعا واضحا في أسعار السلع الغذائية الأساسية مقارنة بالأسواق الحرة، مما وفر للمستهلكين خيارات اقتصادية مناسبة حيث تم تحديد سعر كيلو السكر المعبأ بـ 27 جنيها، بينما تراوح سعر زجاجة الزيت (سعة لتر) بين 40 و45 جنيها، في حين بلغ سعر عبوة 800 مل نحو 65 جنيها، أما اللتر الكامل فبلغ 98 جنيها وفيما يخص الأرز، فقد سجل كيلو الأرز البلدي 35 جنيها، بينما جاء الأرز الهندي بسعر 30 جنيها، مع اختلاف الأسعار حسب الجودة والعلامة التجارية هذه التخفيضات تعكس جهود الدولة في توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مما يساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان.

أسعار ياميش رمضان في معارض أهلا رمضان

تشهد معارض السلع الرمضانية إقبالا متزايدا على ياميش رمضان، حيث توفر الفواكه المجففة والمكسرات بأسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات يصل سعر كيلو عين الجمل والتين التركي إلى 440 جنيها، بينما يباع 300 جرام من التين السوري بـ 100 جنيه أما قمر الدين (عبوة 400 جرام)، فيتراوح سعره بين 65 و105 جنيهات، فيما تتفاوت أسعار كيلو الزبيب بين 90 و110 جنيهات، حسب الجودة والنوع كما تضمنت التخفيضات اللوز، البندق، والتمر، الذي يعد من أبرز المكونات التي لا تخلو منها موائد رمضان، مما يتيح للأسر فرصة الحصول على مستلزماتها بأسعار أقل مقارنة بالسوق الحر.

البديل

طرح كميات من السلع لمعارض اهلا رمضان

في إطار الجهود المبذولة لدعم استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات فعالة لتعزيز توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين وشملت هذه الخطوات ضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، حيث تم توفير كميات ضخمة من السكر، والزيت، والأرز، والمكرونة لتلبية الاحتياجات المتزايدة خلال الشهر الكريم.