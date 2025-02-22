فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني عبر الهــاتف :: فرصتك يازول لتشغيــل رابط فتح حساب بنكك هـــلأ

تتطلب عملية فتح حساب بنك الخرطوم استيفاء عدة شروط من بين هذه الشروط أن يكون المتقدم سوداني الجنسية أو مقيما بصفة قانونية في السودان إذا كان أجنبيا، مع تقديم هوية وطنية سارية أو جواز سفر ساري مع إقامة سارية للأجانب، يجب أن يكون العميل بالغا السن القانونية المحددة من قبل البنك، وعليه تقديم إثبات سكن حديث مثل فاتورة خدمات أو عقد إيجار، كما يشترط وجود رقم هاتف مسجل باسم العميل لتلقي الإشعارات البنكية.

مستندات فتح حساب بنكك بالرقم الوطني

فتح حساب بنك الخرطوم، يجب توفير مجموعة من المستندات الأساسية لضمان إتمام العملية بسهولة، تشمل هذه المستندات الهوية الوطنية سارية المفعول أو جواز السفر للمقيمين الأجانب، بالإضافة إلى شهادة سكن حديثة أو أي مستند يثبت العنوان الحالي، مثل فاتورة كهرباء أو مياه، قد يطلب أيضا رقم هاتف نشط مرتبط بالحساب لأغراض التحقق والإشعارات البنكية

بالنسبة للشركات، يجب تقديم السجل التجاري وعقد التأسيس وأي مستندات قانونية أخرى تثبت صلاحية فتح الحساب. كما يتيح بنك الخرطوم خيار فتح الحساب إلكترونيًا عبر موقعه الرسمي، مما يسهل على العملاء التقديم دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

فتح حساب بنك الخرطوم

يتيح بنك الخرطوم إمكانية فتح حساب بنكي عبر الإنترنت بسهولة، سواء كنت داخل السودان أو خارجه، دون الحاجة لزيارة الفروع، لفتح حساب، يُمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة فتح الحساب. /bankofkhartoum. قم بإدخال رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، والجنسية. صورة من جواز السفر أو البطاقة القومية سارية المفعول. ستطلب منك عملية تحقق عبر الفيديو لضمان صحة البيانات. بعد إكمال الخطوات السابقة بنجاح، ستحصل على رقم حسابك فورا

شهد تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم، مؤخرا تعطل أثار استفسارات وتساؤلات العديد من المستخدمين، خاصةً أولئك الذين يعتمدون عليه في معاملاتهم المالية اليومية، وقد واجه المستخدمون صعوبة في الوصول إلى خدمات التحويلات، دفع الفواتير، والاطلاع على الحسابات، مما أثار تكهنات حول أسباب التوقف.

مشاكل تطبيق بنكك

يعد تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم من أبرز الوسائل المصرفية التي يعتمد عليها العديد من السودانيين في معاملاتهم اليومية، ومع ذلك، قد يواجه المستخدمون بعض المشكلات التقنية أثناء فتح حساب بنك الخرطوم فيما يلي أبرز هذه المشكلات والحلول المقترحة: