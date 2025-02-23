“وداعًا لطوابير الانتظار”.. استمارة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أون لاين من المنزل عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum

استمارة فتح حساب بنك الخرطوم هو من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل العديد من العملاء في السودان وخارجها، وذلك لرغبتهم في فتح حساب أون لاين دون زيارة البنك والانتظار الطويل في الطوابير، وذلك لأن بنك الخرطوم أعلن مؤخرًا عن عودة خدمة فتح حساب أون لاين إلى المواطنين السودانيين المغتربين أو المقيمين في السودان، وتلك الخدمة متوفرة فقط للسودانيين، ومما لا شك فيه أن تلك الخدمة ساعدت في تسهيل العديد من الأمور من بينها خدمة إرسال واستقبال الأموال بخطوات بسيطة.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أون لاين

يترقب الكثير من العملاء رابط فتح حساب بنك الخرطوم من أجل استخدامه في فتح حساب دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، وهذا الرابط كما هو متمثل على النحو التالي:

الخطوة الأولى ينبغي الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم bankofkhartoum.

الخطوة الثانية حدد اللغة المناسبة.

الضغط على خيار إنشاء حساب جديد.

ملء النموذج الإلكتروني بالاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، والرقم الوطني.

حدد نوع الحساب الذي ترغب في فتحه سواء حساب جاري أو توفير.

حمل صورة واضحة للرقم الوطني الخاص بك.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على زر “إرسال الطلب”.

ضوابط وشروط فتح حساب بنك الخرطوم إلكتروني 2025

توجد بعض الضوابط التي لا بد من الاطلاع عليها قبل فتح الحساب، وهي كالآتي:

الجنسية: لا بد أن يكون المقدم سوداني الجنسية.

العمر: الحد الأدنى لعمر العميل 18 عام.

المستندات: تقديم الهوية الوطنية بشرط تكون سارية، ورخصة القيادة، والبطاقة القومية، وبطاقة عسكرية.

الإيداع الأولي: إيداع 10000 جنيه سوداني لتنشيط الحساب.

الاتصال: توفير بريد إلكتروني فعال، أو رقم هاتف، وذلك حتى يتم من خلال استقبال رسائل البنك.

جميع الشروط السابقة عند توفرها لديك سيكون بإمكانك فتح حساب في بنك الخرطوم بكل سهولة دون أي عوائق.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على حساب بنك الخرطوم

أعلن بنك الخرطوم عن الوثائق والمستندات اللازمة لفتح حساب إلكتروني في بنكك، والتي تشمل: