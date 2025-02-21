سعر الدولار اليوم الجمعة 21-2-2025 في البنوك بعد تثبيت الفائدة

بعد تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، بدأت عمليات البحث تتجه إلى أسعار السلع وعلى رأسها العملة الأجنبية، لتشهد حالة من الاستقرار داخل البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21 من شهر فبراير 2025، بالإضافة إلى أن ذلك جاء وفقًا لأخر تحديثات لمواقع البنوك الإلكترونية، ويمكنك التعرف على متوسط سعر الأسعار خلال السطور التالية.

سعر الدولار اليوم الجمعة

وعن أسعار الدولار في مختلف البنوك العاملة بالدولة، فإنها جاءت كما على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 50.49 جنيه شراء، وللبيع 50.63 جنيه.

بينما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 50.51 جنيه شراء، وللبيع 50.61 جنيه.

أما عن سعر العملة الأجنبية في “الإسكندرية” فسجلت نحو 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

ناهيك عن وصول سعر الدولار في “القاهرة” لـ 50.51 جنيه شراء، وبيع 50.61 جنيه.

بالإضافة إلى أن الدولار في “التجاري الدولي” سجل نحو 50.51 جنيه للشراء، وللبيع 50.61 جنيه.

تحديثات العملات اليوم

أما عن التحديث الأخير التي تم على أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك، كما يأتي:-