“فعل حسابك يا زول” استمارة فتح حساب جديد في بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني على bankofkhartoum

يقدم بنك الخرطوم العديد من الخدمات المختلفة التي يبحث عنها شريحة كبيرة من العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، حيث إن البنك يُساهم في توفير كل هذه الخدمات المصرفية أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، بالإضافة إلى البنك أتاح موقعه الرسمي لسهولة فتح الحساب ومتابعة كافة التطورات الجديدة التي يبحث عنها العملاء بشكل مستمر، فيما يمكنك التعرف على الإجراءات المعنية بفتح الحساب خلال السطور التالية.

فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025

يوفر بنك الخرطوم استمارة من أجل فتح حساب داخل البنك إلكترونيًا أو عن بُعد، من أجل أن يتمكن العميل من إنهاء كافة الخدمات المتمثلة في سداد الرسوم الحكومية وغيرها من المعاملات الأخرى، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-

التوجه إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

قم بتحديد خدمة “فتح حساب جديد” من الصفحة الرئيسية.

ثم يمكنك ملء الاستمارة المعنية بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم.

حتى تتمكن من الموافقة على سياسة البنك المفروضة على كافة العملاء الجديد.

مع رفع المستندات اللازمة والتوقع الخاص بنموذج البنك بعد القيام بطباعته.

بعد المراجعة النهائية يمكنك النقر على زر إرسال.

حتى تصل بعدها تصل إليك رسالة نصية تُفيد بنجاح فتح الحساب.

ميزات بنك الخرطوم عند فتح الحساب أونلاين

أما عن الميزات التي يمكنك معرفتها عند فتح حساب داخل بنك الخرطوم أونلاين لجميع العملاء المتقدمين، وفقًا لما يلي:-