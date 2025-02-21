تردد قناة mbc مصر دراما.. كل مسلسلات رمضان هنا

انطلق مساء يوم الخميس، البث الأول لقناة mbc مصر دراما، التي عملت على زيادة معدلات البحث من قبل ملايين المتابعين في مختلف دول العالم، نظير أن القناة جاءت مع الموسم الرمضاني، مما يُشير ذلك إلى عرضها لباقة كبيرة من المسلسلات الرمضانية الرائعة، لتكون متخصصة في مجال الفن والثقافة، ناهيك عن بعض البرامج التي تقوم القناة بإذاعتها على مدار الساعة، وعليه سنتعرف معًا على تردد قناة mbc مصر دراما خلال السطور التالية.

تردد قناة mbc مصر دراما

هناك بعض المعلومات الهامة لكي تقوم بتنزيل تردد قناة mbc مصر دراما، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي يكون النايل سات.

بينما تردد القناة فهو 12467.

حتى أن الاستقطاب فهو أفقي.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4 “.

انطلاق قناة mbc مصر دراما

وفي سياق متصل أكد مدير عام قنوات mbc، محمد عبد المتعال، أن القناة الجديدة التي انطلق بثها أمس جاءت ضمن شبكة قنوات mbc مصر، التي استطاعت أن تُحقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، وأصبحت هي محط الأنظار الأولى بين مختلف القنوات المصرية، ليُتابعها ملايين المشاهدين في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن القناة الحديثة جاءت تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك لتكون متخصصة في عرض الأعمال الفنية والدرامية المميزة، وهي ما تُتيح فرصة رائعة للمشاهد المصري بالإستمتاع بالمحتوى الدرامي المتنوع.