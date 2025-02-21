إعلان قرعة “شقق جنة للإسكان الفاخر” بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر في هذا الموعد

أعلنت وزارة الإسكان، عن موعد القرعة الخاصة بمشروع جنة للإسكان الفاخر، فيما أن ذلك يشمل القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، مؤكدة أن ذلك سيكون في الملعب الكبير داخل استاد القاهرة الدولي، موضحة بأن القرعة العلنية من المؤكد أن تكون يوم 24 من شهر فبراير 2025 بالنسبة لشقق جنة في مدينة السادس من أكتوبر، فيما يمكنك التعرف على المواعيد الخاصة بالمشاريع الأخرى خلال السطور التالية.

موعد إعلان شقق جنة للإسكان الفاخر

وأضحت وزارة الإسكان، أن القرعة العلنية لشقق جنة داخل مدينة القاهرة الجديدة يوافق يوم الثلاثاء 25 من شهر فبراير 2025 بما يكون ذلكل في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حتى أنه تم عقد القرعة العلنية داخل العديد من المشروعات المتنوعة المتمثلة في دار مصر وسكن مصر أو الإسكان المتمير، ناهيك عن روضة العبور بما بدأ من يوم 8 من شهر فبراير وتستمر القرعة إلى يوم 26 من شهر فبراير 2025.

خطوات الإستعلام عن قرعة الإسكان الفاخر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن قرعة الإسكان الفاخر بما يشمل العديد من المدن، وفقًا لما يأتي:-