سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2025

تباينت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21 من شهر فبراير 2025 داخل مختلف محلات الصاغة، فضلاً عن أن ذلك جاء عقب تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماع أمس، ناهيك عن إمكانية التعرف على أخر تحديثات تمت على أسعار جرام الذهب خلال السطور التالية.

سعر الذهب اليوم الجمعة

جاءت أبرز التحديثات التي تمت على سعر الذهب ضمن التعاملات اليومية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب عيار “24” إلى 4743 جنيه للشراء، وبيع 4720 جنيه للجرام الواحد.

بينما بلغ سعر الذهب عيار “22” نحو 4343 جنيه شراء، وللبيع 4328 جنيه للجرام الواحد في محلات الصاغة.

ناهيك عن وصول سعر الذهب عيار “21” لـ 4150 جنيه للشراء، وللبيع 4130 جنيه بدون المصنعية.

فيما سجل سعر الذهب عيار “18” نحو 3557 جنيه شراء، وبيع 3540 جنيه بدون إضافة الضريبة أو المصنعية.

تحديث سعر الذهب الآن

وجاءت أبزر التحديثات الأخرى التي تمت على سعر الذهب في محلات الصاغة، كما يأتي:-

وصل سعر الذهب عيار “9” إلى 1778.5 جنيه للشراء، وللبيع 1767 جنيه بدون إضافة المصنعية.

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فسجل نحو 33 ألف و200 جنيه شراء، وبيع 33 ألف و40 جنيه.

حتى أن سعر أوقية الذهب سجلت نحو 2931.88 دولار للشراء، وللبيع 2931.61 دولار .

قيمة مصنعية الذهب

أما عن قيمة مصنعية الذهب فتختلف من محل صاغة إلى أخر، فيما تتراوح القيمة المصدق عليها من 65 لـ 200 جنيه للجرام الواحد، ومن المتوقع زيادة المشغولات الذهبية بشكل طفيف خلال الفترة القادمة.