جاري تنشيط الحساب يا زول:: افتح حساب بنك الخرطوم اون لاين من الهاتف بالرقم الوطني دون زيارة الفرع من رابط bankofkhartoum

اعتمد بنك الخرطوم رابط مخصص يمكن من خلاله فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني 2025 للمغتربين وذلك خلال الأيام القادمة، حيث يواصل البنك تقديم الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات العملاء بطريقة أسهل مما مضى وبالتالي يوفر الوقت والجهد على الجميع، حيث أصبح بنك الخرطوم من أهم وأكبر البنوك المتاحة في السودان بفضل الامتيازات التي يمنحها للعملاء، وذلك استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وتمشيًا مع العصر التكنولوجي حيث تمكن من طرح هذه الخدمة لتلبية متطلبات العملاء بسهولة دون مواجهة أي عقبات.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني 2025

تم طرح خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني 2025 تيسيرا على العملاء حيث توفر هذه الخدمة الاطلاع على رصيد العميل دون الحاجة إلى زيارة الفرع وبالتالي يسمح له بالتواصل مع الجميع بسهولة وأمان، وتتمثل خطوات فتح الحساب في الآتي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم على الإنترنت.

تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام البيانات المطلوبة.

تحديد نوع الحساب الذي ترغب في فتحه.

تعبئة استمارة فتح الحساب بالبيانات الدقيقة والرسمية.

تحميل المستندات بصيغة PDF على الموقع.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على خيار تقديم الطلب والانتظار حتى يتم مراجعته وإرسال رقم الحساب الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

تسهيلا على العملاء وفر بنك الخرطوم إمكانية فتح حساب أون لاين من المنزل، لذلك فقط أعلنت إدارة البنك عن بعض الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها حتى يتم الاستفادة من هذه الخدمة عبر الإنترنت، وهذه الشروط كالتالي: