اشتعلت المنافسة.. برنامج رامز ايلون مصر في رمضان 2025 تعرف على ضحايا رامز هذا العام

تم الكشف خلال السباق الرمضاني هذا العام عن رامز إيلون مصر في رمضان 2025 والذي يعتبر من أهم البرامج التي تصدرت محركات البحث منذ أن تم الإعلان عنه عبر شبكة إم بي سي مصر، وجدير بالذكر أن رامز يظهر كل موسم رمضاني بفكرة مختلفة لذلك فقد أصبح الجمهور يترقب الموعد الذي يتم فيه عرض البرنامج من العام إلى العام، وذلك لأنه يتمكن من اختيار أفكار جديدة ومتنوعة تجذب الشباب مقارنة بالبرامج التلفزيونية الأخرى، سواء كانت عربية أو أجنبية وهذا جعل رامز يصعد إلى القمة ويصبح اسمه الأول في برامج المقالب وعلى الرغم مما يفعله بزملائه في الوسط الفني، إلا أن الجميع يحبونه.

رامز إيلون مصر في رمضان 2025

من المتوقع أن يحقق رامز إيلون مصر نجاح كبير يفوق النجاح الذي حققته برامجه السابقة، وجدير بالذكر أنه تم تصوير البرنامج في السعودية تحت إشراف هيئة الترفيه وذلك برئاسة المستشار تركي آل الشيخ وعلى الرغم من عدم الكشف حتى الآن عن الإعلان الترويجي للبرنامج.

إلا أنه خلال ساعات تم نشره على الصفحة الرسمية لـرامز جلال وعلى شاشة إم بي سي مصر التي تمتلك حقوق عرض برامج رامز طوال السنوات الماضية ويعتبر برنامج رامز من أشهر البرامج الرمضانية التي يتم عرضها عقب أذان المغرب مباشرة، حيث يتنافس مع مجموعة من البرامج الأخرى مما يشعل المنافسة خلال السباق الرمضاني هذا العام.

ضحايا برنامج رامز إيلون مصر

نجح رامز خلال السنوات الماضية في استضافة أهم الشخصيات من المطربين والممثلين ونجوم كرة القدم، إلا أنه هذا العام يخطف الأنظار بأسماء كثيرة لم يتوقع المشاهد أن رامز يستضيفهم وعلى رأس القائمة الأسماء التالية: