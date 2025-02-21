آبل تكشف عن هاتف “iPhone 16e” الاقتصادي الجديد كأرخص هواتف سلسلة “آي فون 16”

تم إطلاق iPhone 16e من شركة أبل وهو أحدث طراز موجه للمبتدئين ضمن سلسلة iPhone 16، حيث يأتي الهاتف مع العديد من التحسينات والميزات المتطورة، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز مبتكر وبسعر معقول.

مواصفات iPhone 16e

وفيما يلي سنذكر لكم كافة المواصفات الخاصة بالهاتف:

الشاشة:

يتمتع الهاتف بشاشة OLED Super Retina XDR بحجم 6.1 بوصة، ودقة 1170×2532 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، وتصل ذروة السطوع إلى 800 شمعة، مع طبقة حماية Ceramic Shield لزيادة المتانة.

المعالج:

يعتمد iPhone 16e على شريحة A18 بنظام تصنيع 3nm، والتي توفر أداءً فائقًا وتكاملًا مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

الكاميرا:

الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجابكسل مزودة بتقنية تثبيت الصورة البصري (OIS) لتحسين جودة الصور، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل تدعم صور السيلفي والمكالمات المرئية، كما تحتوي على مستشعرات Face ID.

التخزين والذاكرة:

يدعم الهاتف سعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) محتملة بحجم 8 جيجابايت.

البطارية:

رغم عدم الكشف عن سعة البطارية بشكل رسمي، من المتوقع أن يقدم الهاتف أداء طويل الأمد في الاستخدام اليومي.

الاتصال:

يدعم iPhone 16e شبكات 5G و4G LTE، إضافة إلى Wi-Fi 6، Bluetooth 5.3، وNFC، مما يضمن اتصالًا سريعًا وفعالًا.

منفذ الشحن:

يحتوي الهاتف على منفذ USB Type-C للشحن السلكي بقوة 18 وات والشحن اللاسلكي بقوة 7.5 وات.

مزايا إضافية:

يقدم الهاتف دعمًا لميزة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية في مناطق معينة.

يحتوي على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، مما يجعله أكثر تحملًا في الظروف الصعبة.

موعد طرح iPhone 16e

سيكون iPhone 16e متاحًا للطلب المسبق بدءًا من 21 فبراير، وسيتم طرحه للبيع في 28 فبراير، حيث سيتوفر الهاتف باللونين الأسود والأبيض.

كما يعتبر iPhone 16e خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في جهاز ذكي يحتوي على ميزات متقدمة وسعر مناسب، من خلال معالج A18 المتطور، كاميرا قوية، وتصميم عصري، يضع الهاتف الجديد معيارًا جديدًا في فئة الهواتف الموجهة للمبتدئين.