بيــان من بنك الخرطوم بخصـوص انباء تعطيل تطبيق بنكك + الكشـف عن فتح حساب بنك الخرطوم بكل أمــان

تفعيل خدمة فتح حساب بنك الخرطوم من أهم الخطوات التي يجب القيام بها، خاصة وأن البنك أتاح هذه الخدمة إلكترونيا، ولكن قد يتعرض حسابك للخطر في حالة لم تقم بتأمينه بشكل سليم، ولذلك يجب على جميع العملاء تأمين حساباتهم البنكية، وذلك من خلال اتباع عدة طرق مهمة نوضحها بالتفصيل في السطور التالية لهذا التقرير.

فتح حساب بنك الخرطوم

يمكن لأي مواطن سوداني القيام بتفعيل فتح حساب بنك الخرطوم وذلك من خلال اتباع عدة خطوات مهمة جدا وغير معقدة، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

يتم التوجه إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي على الإنترنت.

كما يتم الضغط على تسجيل الدخول.

ثم يتم بعدها اختيار أيقونة فتح حساب.

ثم يتم اختيار أيقونة ملء البيانات.

بعدها يتم رفع البيانات المطلوبة.

ثم يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

طريقة حماية حسابك البنكي

إذا قمت بالاستفادة من خدمة فتح حساب بنك الخرطوم يمكنك بكل سهولة حماية حسابك البنك وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب استخدام موبايل آمن وموثوق.

بعد الانتهاء من مراجعة المعاملات المالية قم بالضغط على تسجيل الخروج من التطبيق.

في حالة الشك في تسجيل غير آمن على حسابك في البنك، يتم الاتصال فورا على خدمة العملاء لإيقاف جميع معاملات البنك.

لا تشارك كلمة المرور الخاصة بك مع الآخرين.

لا تقوم بفتح روابط أو ملفات غير موثوقة وذلك لأنها يمكن أن تكون سبب في اختراق حسابات البنك.

تعطيل تطبيق بنكك

يعد تطبيق بنكك واحد من أهم القنوات التي يمكن من خلالها فتح الحساب في بنك الخرطوم، وأفاد بعض الأخبار أنه تم تعطيل تطبيق بنكك وهذا غير صحيح حيث يعمل التطبيق بكل كفاءة .