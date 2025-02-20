" جاري التفعيل يا زول" فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني اونلاين بدون زيارة الفرع bankak

فتح حساب بنك الخرطوم، مع التطور التكنولوجي الذي يستخدمه كافة البنوك حاليا في العالم، أطلق بنك الخرطوم خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني، وبهذا الخدمة أصبح بإمكان للعملاء فتح حساباتهم بكل سهولة ودون الحاجة لزيارة الفروع، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم فتح حساب بنك الخرطوم والشروط المطلوبة فتابعوا معي.

الشروط اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني

يجب أن يكون لدي العميل رقم وطني ويكون سوداني الجنسية.

يجب أن يمتلك هاتف وعنوان يريد الكتروني.

يجب أن يقوم العميل بالموافقة على الشروط والقوانين الخاصة بالبنك عند التسجيل.

يجب أن يقوم العميل بإيداع 10 آلاف جنيه سوداني.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني