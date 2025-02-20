اتفرج على مسلسل كامل في 8 ساعات فقط .. عبر تردد قناة ميكس 2025 الجديد بجودة HD

استمتع الآن بتردد قناة ميكس الجديدة وشاهد العديد من المسلسلات والأفلام الأجنبية والتركية المدبجة بجودة عالية، بدون توقف أو انقطاع على الإطلاق، كما يمكنكم أيضا مشاهدة العديد من المسلسلات المصرية في العديد من الأوقات المختلفة على مدار اليوم، بالإضافة إلى أن القناة تشمل الإعادة التي تبدأ مباشرة بعد انتهاء المسلسل بوقت يصل إلى 8 ساعات فقط، ويمكنكم تحميل القناة أيضا على التلفاز.

تردد قناة ميكس

استمتع الآن بتردد قناة ميكس الجديد، وشاهد العديد من المسلسلات والأفلام المتميزة والمختلفة باستمرار بين الأجنبي والتركي وأيضا المصري، كما يوجد أعادة لكل مسلسل لثلاث مرات يوميا، وذلك لعدم أن يفوتكم أي مسلسل أو أي حلقة على الإطلاق، وقد يتمثل التردد في الأتي ويشمل:

تردد القناة: 11785.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: عمودى.

معامل الخطأ: 6/5.

تحميل القناة على التلفاز

يمكنكم الآن وبكل سهولة تحميل القناة على التلفاز، بدون توقف أو انقطاع في الإشارة على الإطلاق، كما انه يمكنكم أيضا الاستمتاع بالعديد من المسلسلات والأفلام بدون توقف أو ضعف في الإشارة، وهذا من خلال متابعة الخطوات الآتية وهي: