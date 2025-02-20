“نشط وفعل يا زول” استمارة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني والشروط اللازمة

فتح حساب بنك الخرطوم، يعد بنك الخرطوم من أهم وأكبر البنوك الموجودة في دولة السودان ويقوم البنك بتقديم العديد من الخدمات المصرفية بشكل مميز والتي تسهل على العملاء إدارة أموالهم بطريقة آمنة وسهلة، من بين أهم هذه الخدمات فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني وهي خدمة حديثة ومهمة وتوفر الوقت والجهد على العملاء الذين يرغبون في فتح حساب دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم الخطوات اللازمة لفتح حساب في بنك الخرطوم باستخدام الرقم الوطني أونلاين، بالإضافة إلى توضيح الشروط الضرورية التي يجب أن تتم من أجل إتمام العملية فتابعوا.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني اونلاين

أول خطوة يجب أن تقوم بها العميل هي زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر الإنترنت.

بعد الدخول إلى الموقع قم بفتح الحساب الذي تريده سواء كان حساب توفير، حساب جارية أو غيرها.

بعد ذلك سوف يطلب منك إدخال بياناتك الشخصية في الاستمارة المتخصصة.

ثم يتعين عليك تحميل صورة واضحة من الرقم الوطني، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى.

سوف يقوم البنك بالتحقق من صحة البيانات المدخلة والمستندات المرفقة.

بعد التحقق من البيانات والمستندات سيقوم البنك بفتح الحساب لك وإرسال اشعار عبر البريد الإلكتروني به تفاصيل الحساب الشخصية.

الشروط اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني