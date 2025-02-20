انطلاقة قوية في عالم العملات :: اعـرف اخر اخبار عملة pi network اليوم!! كم وصلت الآن وكم تساوي بالدولار

يتساءل عدد كبير عن اخر اخبار عملة pi network، خاصة بعد الإعلان عن إطلاق الشبكة المفتوحة في 20 فبراير، وقد حققت العملة نجاح ملحوظ مما زاد من تفاؤل المستثمرين بإمكانية تجاوز قيمتها 500 مليون دولار قريبا، ويذكر أن عدد المستخدمين تجاوز 10 ملايين، ويمكن متابعة أحدث التطورات حولها في هذا المقال فتابعوا معنا السطور القادمة.

اخر اخبار عملة pi network

اخر اخبار عملة pi network يبحث عنها عدد كبير، حيث يشهد سوق العملات الرقمية استعدادات مكثفة لإطلاق الشبكة المفتوحة لعملة Pi Network، مما يعكس تزايد الاهتمام بها منذ انطلاقها في 2019، وقد أعلنت منصة OKX عن جدول إدراج العملة، حيث بدأت عمليات الإيداع في 12 فبراير 2025، ومن المقرر إجراء مزادات Call Auction غدا 20 فبراير، لتحديد سعرها الافتتاحي بشكل عادل.

وخلال آخر 24 ساعة، ارتفعت قيمة Pi Network اليوم بنسبة 10.42%، حيث يتم تداول العملة الآن بسعر 76.62 دولار، وفقا لمنصة coinmarketcap.

التوقعات حول pi network

تتفاوت التوقعات حول قيمة Pi بعد إدراجها في المنصات، حيث يرى بعض المحللين أنها قد ترتفع بشكل ملحوظ إذا استمر الإقبال القوي عليها، وتشير تقديرات إلى إمكانية وصول سعرها إلى 80 دولارا في 2025، بشرط أن تحافظ الشبكة على زخمها الحالي وتوسع قاعدة مستخدميها وشراكاتها التجارية.

طريقة تنزيل تطبيق Pi Network

أصدر نيكولاس كوكاليس وزميلته تشنجدياو فان عملة pi خلال عملهما في جامعة ستانفورد، بهدف تسهيل الوصول إلى العملات المشفرة وجعل تداولها أكثر سهولة بين المستخدمين، ويكون طريقة تنزيل تطبيق Pi Network عليك اتباع الخطوات التالية: