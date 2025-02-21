عاااجل من بنك الخرطوم يعلن خدمة جديدة لعملائه.. “فعل حسابك أونلاين”

في ظل التحسينات التي يقدمها بنك الخرطوم أمام عملائه الكرام، قام بإطلاق خدمة جديدة تضمن قيام العميل بسداد الرسوم الحكومية من مكان واحد دون الحاجة إلى زيارة أي جهة، مؤكدًا أن الخدمة أكثر سهولة وأمان عبر تطبيق بنكك بشكل سريع وأمن، مشيرًا إلى الخدمة متاحة على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وعليه أصبح من السهل إمكانية القيام بفتح حساب جديد، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات تنزيل تطبيق بنكك لفتح بنك الخرطوم

يمكنك القيام بتنزيل تطبيق بنكك، من أجل القيام بفتح حساب بنكي جديد داخل بنك الخرطوم، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

قم بالإنتقال إلى تطبيق جوجل بلاي في بداية البحث.

مع قيامك بإدخال تطبيق بنكك في خانة البحث المخصصة لذلك.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى تتمكن من اختيار أخر إصدار من بنكك.

وعقب القيام بتنزيله ستتمكن من فتح حساب بنكي جديد بداخل بنك الخرطوم.

شروط فتح حساب داخل بنك الخرطوم

أما عن الشروط المعنية بفتح حساب داخل بنك الخرطوم والاستفادة من كافة الخدمات المصرفية المقدمة، فجاءت كما يأتي:-

يجب أن يكون العميل المتقدم حاصل على الجنسية السودانية.

يجب أن يكون الشخص المتقدم بالغ من العمر نحو 18 عامًا وقت فتح الحساب.

لابد وأن تكون هي المرة الأولى لفتح الحساب داخل بنك الخرطوم.

كما يجب وأن يقوم بعمل إيداع بنكي تصل قيمته لـ 10.000 جنيه سوداني.

خدمات بنك الخرطوم لجميع العملاء داخل وخارج السودان

وأبرز الخدمات التي يمكنك التعرف عليها، عند فتح حساب داخل بنك الخرطوم، وفقًا لما يأتي:-