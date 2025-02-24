مباشر من الهاتف.. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني e-account bank of khartoum

كشفت الجهات المعنية عن خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 للمغتربين، حيث تتيح هذه الخدمة للعملاء الاستفادة من خدمات المصرف بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب لمقر الفرع نهائياً، ولقد يعد هذا البنك من أهم البنوك المصرفية الموجودة داخل السودان وذلك بفضل المميزات العديدة والخيارات الكثيرة التي يقدمها لعملائه باستمرار.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

أفصحت الإدارة عن خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 من غير التوجه إلى مقر المصرف، فلقد أصبح المغتربون قادرون على الإطلاع على حساباتهم الشخصية بكل سهولة وأمان، فضلاً عن إمكانية ارسال الأموال إلى ذويهم المقيمين بداخل السودان، وتتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

الولوج إلى موقع بنك الخرطوم الوطني.

تسجيل الدخول من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة السر.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه جاري أم توفير.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

رفع المستندات والملفات على الموقع.

الموافقة على الشروط والأحكام التي يخضع لها البرنامج.

الضغط على خانة تقديم الطلب، وسوف يتم ارسال رقم الحساب مباشرة.

شروط انشاء حساب في بنك الخرطوم 2025

هناك مجموعة من الشروط اللازمة التي لابد من توافرها في المتقدم حتى يسمح له الاستفادة من هذه الخدمة، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: