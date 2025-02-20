نتائجي EduWave .. رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور بدون كلمة سر لكافـة المـراحـل 2024/2025 noor.moe.gov.sa 

نتائج الطلاب نظام نور بدون كلمة سر من أهم الأشياء التي يبحث عنها الطلاب الطالبات وأولياء الأمور داخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 1446 هـ في المملكة العربية السعودية، يترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج الاختبارات، يعد نظام نور الإلكتروني الأداة الرسمية التي تعتمدها وزارة التعليم لعرض نتائج الطلاب وتقديم العديد من الخدمات التعليمية الأخرى.

نظام نور بدون كلمة سر

أعلنت وزارة التعليم السعودية أن نتائج الفصل الدراسي الثاني ستعلن عبر نظام نور الإلكتروني في يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025م.

كيفية الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور بدون كلمة سر

في حال فقدان كلمة المرور أو بيانات الدخول يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخدام بوابة النفاذ الوطني الموحد لتسجيل الدخول إلى نظام نور عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لنظام نور.

النقر على خيار تسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

إدخال بيانات الدخول الخاصة بمنصة أبشر عبر اسم المستخدم وكلمة المرور.

اتباع خطوات التحقق المطلوبة حتى الوصول إلى حساب نظام نور.

الاستعلام عن النتائج

بعد تسجيل الدخول يمكن الاستعلام عن النتائج باتباع الخطوات التالية: