“نشـط حسابك يا زوول“.. لينك استمارة فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين من المنزل بــأمــان وحمــايــة bankofkhartoum.com

في عام 2025 أعلن بنك الخرطوم عن تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني، مما يتيح للعملاء سواء داخل السودان أو خارجه إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة وأمان دون الحاجة للذهاب لإحدى فروع البنك لفتح الحساب.

فتح حساب بنك الخرطوم

هناك بعض الشروط لفتح حساب داخل بنك الخرطوم 2025 وهي:

يجب أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

يجب تقديم بطاقة هوية وطنية سارية المفعول أو جواز سفر ساري.

خطوات فتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني

لفتح حساب داخل عبر بنك الخرطوم قم باتباع تلك الخطوات:

زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

من القائمة الرئيسية انقر على خيار فتح حساب جديد.

قم بملء النموذج بالبيانات المطلوبة، بما في ذلك الرقم الوطني، الاسم الكامل، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

قم بتحميل نسخة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.

اقرأ الشروط والأحكام بعناية، ثم وافق عليها.

بعد التأكد من صحة المعلومات، اضغط على إرسال.

بعد تقديم الطلب ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على رقم حسابك الجديد بمجرد موافقة البنك على طلبك.

فتح الحساب عبر تطبيق “بنكك”

بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني يمكن للعملاء استخدام تطبيق بنكك لفتح حساباتهم:

تحميل التطبيق من جوجل بلاي او آب ستور.

افتح التطبيق واضغط على التسجيل الآن.

قم بإدخال الرقم الوطني ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

قم بتحميل صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.

اتبع التعليمات حتى إتمام عملية فتح الحساب.

مميزات فتح حساب بنك الخرطوم

هناك بعض المميزات التي سوف تحصل عليها عند فتح حساب داخل بنك الخرطوم ومن تلك المميزات ما يلي: