الآن حــ181 نــزلــت كــاملـة.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 181 على قنــاة ATV حليمــة تنقــذ بــالا

عرضت الحلقة 181 من مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 على قناة ATV التركية وشهدت أحداثًا درامية مشوقة أثارت اهتمام المشاهدين، حيث يعتبر مسلسل مؤسس عثمان واحدة من أبرز وأشهر المسلسلات التركية التاريخية التي حازت على شهرة كبيرة للغاية في فترة قصيرة وجذبت العديد من المشاهدين لها في كل مكان حول العالم وذلك بسبب القصة التاريخية التي يحكي عنها المسلسل وهي قصة عثمان ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 181

تناولت الحلقة حدثًا مأساويًا تمثل في حرق ودفن جثة السيدة بالا زوجة المؤسس عثمان، مما شكل صدمة كبيرة للمشاهدين وأثر بشكل عميق على مجريات الأحداث، كما استمرت التوترات بين السلطانة أسمهان والدولة السلجوقية من جهة، وعثمان ومحاربيه من جهة أخرى مع تكشف مؤامرات جديدة تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة الناشئة، كما شهدت الحلقة إصابة كل من بيجوم وساروجا، مما أضاف تعقيدات جديدة للأحداث وزاد من حدة التوتر بين الشخصيات.

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تعرض الحلقة مترجمة إلى العربية على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس التالي لعرضها الأول، كما يمكن مشاهدتها عبر الإنترنت مترجمة على موقع قصة عشق بعد ساعات من بثها الأصلي.