بشرى سارة.. التجارة العراقية توضح طريقة اضافة طفل جديد إلى البطاقة التموينية بالعراق 2025 من منصة أور

يهتم معظم مواطني العراق بالتعرف على طريقة إضافة طفل جديد إلى البطاقة التموينية، لذلك فإن منصة أور وهي تعتبر واحدة من أهم المنصات الإلكترونية في الدولة، حيث تمكنت الحكومة العراقية من توفير العديد من الطرق الإلكترونية لتسجيل المواليد الجدد في البطاقة التموينية، لذلك يمكن للمواطنين في العراق إضافة المواليد بسهولة، أيضا تعتبر البطاقة التموينية من أهم الأوراق الأساسية التي يمكن من خلالها الحصول على المواد الغذائية بأسعار مخفضة والتي توفّرها الحكومة العراقية لجميع مواطنيها.

تسجيل طفل في البطاقة التموينية في العراق 2025

تسعى الحكومة العراقية إلى تحسين مستوى معيشة المواطن العراقي، لذلك توفرت خدمة متميزة وهي إضافة الطفل الجديد للبطاقة التموينية عبر الإنترنت وقد تم فتح باب تسجيل المواليد الجدد، ويمكن التسجيل بعد اتباع بعض الخطوات التي نوضحها في النقاط التالية:

التوجه بزيارة منصة أور للخدمات الإلكترونية على الإنترنت.

للخدمات الإلكترونية على الإنترنت. الضغط بعد ذلك على تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد إذا كانت هذه المرة الأولى لزيارة الموقع.

إضافة معلومات صاحب الحساب.

الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية ثم التحديد على تبويب إضافة طفل جديد.

كتابة معلومات المستفيد بدقة في المكان المخصص.

رفع المستندات والأوراق ثم النقر على إضافة لتأكيد الطلب.

شروط الحصول على البطاقة التموينية

وفرت الحكومة العراقية مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسعى من خلالها إلى التسهيل على المواطنين والتيسير عليهم في تحسين مستوى معيشتهم، لذلك ينبغي التحقق من توافر بعض الشروط والضوابط التي تلزم المواطن باستيفائها حتى يتمكن من الحصول على البطاقة التموينية، وتتضمن هذه الشروط ما يلي: