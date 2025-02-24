“شوفوا سوسو راحت فين” اضبط تردد قناة كراميش الفضائية 2025 على الرسيفر لمتابعة أحدث الأغاني والأناشيد بجودة ممتازة

شهاب محمد تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“شوفوا سوسو راحت فين” اضبط تردد قناة كراميش الفضائية 2025 على الرسيفر لمتابعة أحدث الأغاني والأناشيد بجودة ممتازة
قناة كراميش

تعتبر قناة كراميش من أهم القنوات التي تمكنت من جذب عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بأكمله وبالتالي يمكن لجميع الأطفال متابعة أغاني سوسو التي تمكنت من الحصول على مشاهدات عالية وإعجاب جميع المتابعين الصغار، لذلك يمكنكم التعرف على تفاصيل تردد قناة كراميش الفضائية بشكل كامل خلال هذا التقرير، وجدير بالذكر أن هذه القناة يحبها الكثير من الأطفال ويتابعونها بشكل مستمر على الفضائيات دون توقف، وتعتبر من أهم القنوات المميزة التي توفر محتوى يتنوع بين الأغاني والأناشيد التي تغرس القيم الأخلاقية داخل كل طفل عربي.

تحديث قناة كراميش نايل سات

يمكن تنزيل القناة على الأقمار الصناعية بمختلف أنواعها، وذلك وفقا لما جاء من معلومات موضحة في النقاط التالية:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11315 أو 11390
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.
  • تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش على القمر عرب سات

يمكن تنزيل تردد قناة كراميش ومتابعة كل ما تعرضه على شاشتها من أغاني ومنوعات وبرامج ورسوم ملونة بشكل مبهج يجذب إليها الأطفال من خلال تنزيل القناة على عرب سات بإضافة البيانات التالية:

  • التردد: 11390.
  • الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • تصحيح الخطأ: ⅚.

تنزيل تردد قناة كراميش للأطفال

أصبح من الممكن تنزيل قناة كراميش على جميع أجهزة الرسيفر وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة الموضحة في النقاط التالية، مهما كان نوع الجهاز الذي تمتلكونه، فقط عليكم اتباع الآتي:

  • الانتقال إلى القائمة الرئيسية باستخدام الريموت كنترول.
  • التوجه إلى قائمة الإعدادات ثم التحديد على إضافة قناة جديدة.
  • إدخال بيانات التردد بدقة ثم الضغط على خيار بحث.
  • الانتظار حتى يتم تحميل القناة ثم النقر على حفظ التغييرات لمتابعة القناة في أي وقت من اليوم على مدار الساعة.
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شهاب محمد

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