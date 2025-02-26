بدون زيادة الفرع..رابط فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الاونلاين وأهم الشروط والأحكام المطلوبة

في الفترة الراهنة بنك الخرطوم يقدم خدمة فتح حساب بنكي عن طريق الاونلاين بدون الذهاب إلى مقر البنك لذلك سوف نوضح لكم طريقة فتح حساب توفير أو حساب بنكي جاري بدون الذهاب إلى الفرع لذلك إليكم جميع التفاصيل من أجل فتح حساب بنكي عن طريق الاونلاين بدون الذهاب إلى مقر البنك في دولة الجزائر.

شروط فتح حساب اونلاين في بنك الخرطوم

يقدم بنك الخرطوم مجموعة من الشروط والأحكام الواجبة التي يجب توفيرها من أجل فتح حساب اونلاين في بنك الخرطوم كما يمكن استخدام تطبيق بنكك التابع إلى البنك من أجل ذلك حيث سوف نوضح لكم التفاصيل في مقال اليوم كما يلي:

لا بد من توفير البطاقة الوطنية سارية المفعول في السودان.

يجب تقديم إثبات العنوان في الدولة مع صورة شخصية حديثة.

توفير جواز السفر للمغتربين في السودان.

يجب أن يكون مقدم الطلب سوداني أو مغترب.

يجب أن يكون عمره أكثر من 18 عام مع توفير بريد إلكتروني للمتقدم.

شرط أساسي أن يكون هناك مبلغ 10,000 جنيه سوداني عند طلب التسجيل في بنك الخرطوم.

يجب التقديم إلكترونيًا عبر الإنترنت لفتح الحساب.

لذلك سوف نوضح لكم طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم سواء كان حساب جاري أو حساب توفير.

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت

يقدم بنك الخرطوم خدمات إلكترونية عديدة ومن أهم تلك الخدمات هي خدمة فتح حساب اونلاين عن طريق تطبيق بنكك في السودان أو عن طريق الموقع الرسمي التابع إلى بنك الخرطوم لذلك سوف نوضح لكم كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم عن طريق الاونلاين بدون الذهاب إلى مقر البنك لذلك سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة بالخطوات كما يلي: