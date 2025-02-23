رابط فعال لملء استمارة فتح الحساب في بنك الخرطوم bank of khartoum بالرقم الوطني أون لاين 2025

يهتم معظم المواطنين في السودان سواء من المقيمين على أراضيها أو المغتربين في دولة أخرى بتعبئة استمارة فتح الحساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025 وذلك بعد أن يوفر لهم البنك إمكانية فتح الحساب بسرعة إلكترونية دون أن يكون هناك الحاجة لزيارة الفروع خاصة بعض الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الدولة، حيث يعتبر بنك الخرطوم من أهم وأكبر البنوك في السودان حيث تمكن من توفير الكثير من المزايا للمواطنين والتي يمكنهم الاستفادة بها فور فتح الحساب بخطوات بسيطة نوضحها خلال هذا المقال.

التسجيل وفتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025

أطلق بنك الخرطوم رابط إلكتروني نشط يمكن من خلاله التسجيل وفتح حساب في البنك، حيث أصبح الرابط متوفرا على الإنترنت ويتم اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم على الإنترنت.

تحديد اللغة التي تريدها لاستكمال باقي الخطوات بها.

النقر على خيار تسجيل الدخول.

تحديد نوع الحساب الذي تود فتحه أثناء ملء الاستمارة بالبيانات الصحيحة.

رفع الأوراق المطلوبة بصيغة PDF على الموقع.

الضغط في النهاية على خيار إرسال الطلب.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

أكد بنك الخرطوم على إمكانية فتح حساب في بنك الخرطوم مع ضرورة توافر مجموعة من الشروط في المتقدمين هذه المعايير تحدد الأحقية في فتح الحساب، ومع مراعاتها لن يواجه العميل أي صعوبات في فتح حسابه على موقع البنك، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

إيداع مبلغ لا يقل عن 10000 جنيه سوداني لتنشيط الحساب.

توفير صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر للمقيم خارج الدولة.

ضرورة وجود بريد إلكتروني فعال حتى يتم إرسال الرسائل عليه.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

وجود رقم هاتف فعال للتواصل من خلاله.

مميزات فتح حساب في بنك الخرطوم