“نشّط حسابك الآن يا زول” استمارة فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني 2025 من الموقع الرسمي bankofkhartoum

يبحث عدد كبير من العملاء عن طريق استمارة فتح حساب في بنك الخرطوم وتفعيله بالرقم الوطني، إذ قام بنك الخرطوم بتوفير رابط إلكتروني يمكن من خلال قيام العديد من المواطنين من داخل السودان بفتح الحساب، وفر البنك رابط رسمي يمكن من خلال فتح الحساب ومتابعة كل ما هو جديد أول بأول، ولكن للتأكد من فتح الحساب لا بد أن تتوفر لديك مجموعة من الشروط والأحكام التي وضعها البنك.

استمارة فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025

يبحث عملاء بنك الخرطوم عن استمارة فتح حساب في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني، وذلك من أجل دفع الفواتير والقيام بعمل تحويلات بسهولة دون أي عوائق، وذلك يتم من خلال ملء الاستمارة التالية:

الولوج إلى الصفحة الرسمية لبنك الخرطوم.

حدد خيار حساب جديد من خلال الصفحة الرئيسية.

الموافقة على سياسات البنك الموضوعة.

إرسال الوثائق المطلوبة من الرقم الوطني وجواز السفر، مع التوقيع الخاص بك.

ملء الاستمارة بالمعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025

حدد بنك الخرطوم عدة شروط لا بد من حرص جميع المتقدمين على توفيرها، وتلك الشروط من أجل ضمان نجاح فتح الحساب:

الحد الأدنى لعمر العميل المتقدم 18 عام.

إيداع مبلغ مالي قدره حوالي 10 ألف جنيه سوداني.

أن يكون العميل سوداني الجنسية.

إرفاق كافة الوثائق المطلوبة بشكل صحيح.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025

حدد بنك الخرطوم مجموعة المستندات التي ينبغي أن يوفرها كل المتقدمين وهي كالآتي: