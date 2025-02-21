مسلسل المؤسس عثمان الحلقة181..موعد عرض الجزء السادس وتردد القنوات الفضائية الناقلة

قناة الفجر الجزائرية من القنوات الفضائية التي تزايد عليا البحث في الفترة الراهنة حيث نالت إعجاب الكثير بسبب المسلسلات والبرامج التي تقدمها القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة ومتاحة للجميع لذلك سوف نوضح لكم تردد القناة الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس كما سوف نوضح موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 181 الموسم الجديد.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 181

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة القادمة رقم 181 في يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة atv التركية في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية كذلك يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة رقم 181 الساعة 9 مساء على قناة الفجر الجزائرية بتوقيت مصر والساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

تقدم قناة الفجر الجزائرية مجموعة من المسلسلات المميزة ومن أهمها مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس مع مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني لذلك سوف نوضح لكم التردد بعد التحديث الأخير من أجل متابعة جميع المسلسلات التاريخية التركية التي نالت إعجاب الملايين من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات كما يلي بكل التفاصيل المتاحة في الوقت الراهن لدينا الآن:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12034.

كما معدل استقطاب القناة: عمودي.

كذلك معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أضبط تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

أما تردد القناة الفضائية: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة تنزيل القنوات الناقلة للمسلسل