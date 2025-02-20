بأمـان يازوول :: فتح حساب بنكك بالرقم الوطني عبر “تطبيق بنكك bankofkhartoum” من جميع انحاء العالم بدون مجهــود

فتح حساب بنك الخرطوم تعتبر الرسوم البنكية جزء مهم من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك، حيث تفرض البنوك رسوم مقابل مجموعة متنوعة من الخدمات مثل فتح الحسابات، إصدار البطاقات البنكية، خدمات التحويل، السحب النقدي، وغيرها، في بنك الخرطوم، يتم تحديد هذه الرسوم بناء على نوع الحساب أو الخدمة المقدمة، وتلتزم بمعايير الشفافية لإعلام العملاء بها قبل تقديم الخدمة.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم عبر منصة Bankak

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية أو مقيم إقامة رسمية في السودان. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا. الرقم الوطني أو جواز سفر ساري المفعول. صورة شخصية حديثة. امتلاك بريد إلكتروني نشط لتلقي إشعارات الحساب. إدخال رقم هاتف نشط ومسجل باسم المتقدم في السودان. إجراء عملية التحقق الإلكتروني عبر الموقع أو التطبيق باستخدام المستندات الرسمية. إيداع مبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب (عادة ما يكون 10,000 جنيه سوداني أو حسب سياسة البنك). تقديم عنوان إقامة صحيح ومفصل. قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها إلكترونيًا. استكمال عملية التوقيع الإلكتروني لتأكيد فتح الحساب.

فتح حساب بنكك بالرقم الوطني

فتح حساب بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك:

قم بتحميل تطبيق “بنكك” من Google Play أو App Store.

افتح التطبيق واختر خيار “إنشاء حساب جديد”.

قم بإدخال الرقم الوطني، الاسم الكامل، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

أرفق صورة من جواز السفر أو الرقم الوطني.

اتبع التعليمات لإتمام عملية التحقق واستلام رقم حسابك.

فتح حساب بنك الخرطوم

يتيح بنك الخرطوم لعملائه إمكانية فتح حساب بنكي عبر الإنترنت بسهولة، دون الحاجة لزيارة الفرع. يمكنك القيام بذلك من خلال الموقع الرسمي للبنك أو عبر تطبيق “بنكك”. إليك الخطوات التفصيلية:

توجه إلى صفحة فتح الحساب على موقع بنك الخرطوم.

إدخال البيانات الأساسية: قم بإدخال رمز التحقق والبيانات الشخصية المطلوبة.

رفع المستندات: أرفق صورة ضوئية واضحة لجواز السفر أو الرقم الوطني.

التحقق من الهوية: اتبع التعليمات لإتمام عملية التحقق من هويتك.

إدخال البيانات الإضافية والتوقيع: أكمل باقي البيانات المطلوبة وقم بالتوقيع إلكترونيًا.

استلام رقم الحساب: بعد إتمام الخطوات السابقة، ستحصل على رقم حسابك فورا

لحماية حسابك في بنك الخرطوم وضمان أمان معاملاتك المصرفية، من المهم اتباع مجموعة من التدابير الوقائية، ابدأ باختيار كلمة مرور قوية ومُعقدة، وتجنب مشاركتها مع أي شخص، احرص على تفعيل المصادقة الثنائية إذا كانت متوفرة لتعزيز أمان الحساب. تابع حسابك بشكل دوري عبر تطبيق البنك أو كشف الحساب لرصد أي معاملات مشبوهة، وتأكد من تحديث بيانات الاتصال مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني لتلقي إشعارات فورية.