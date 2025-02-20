رسميا.. موعد عرض الحلقة 46 من مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني عبر قناة الفجر الجزائرية وTRT التركية 

تصدرت الحلقة 45 من مسلسل صلاح الدين الايوبي محركات البحث الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة السابقة، لذلك ينتظر عشاق المسلسل موعد عرض الحلقة الجديدة بفارغ الصبر، ومن الجدير بالذكر أن المسلسل حصل على شعبية كبيرة بين المشاهدين، وذلك لأن هذا العمل الضخم يسلط الضوء على المسيرة الاستثنائية التي قام بها القائد صلاح الدين الأيوبي عبر التاريخ، حيث استطاع تحقيق عدد كبير من الإنجازات، وقام ببذل الكثير من الجهود من أجل توحيد سوريا ومصر وفلسطين، بالإضافة إلى المواجهات القوية التي خاضها أمام الصليبيين من بينها تحرير القدس، لذلك ينتظر المشاهدين المفاجآت الجديدة في الحلقات المقبلة.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 4 كاملة

ينتظر عشاق الدراما موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي بفارغ الصبر، خاصة أن اليوم الإثنين الموافق 24 فبراير سيتم عرض الحلقة عبر قناة TRT1 التركية في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، بتوقيت السعودية يكون 9 مساءً.

وإذا كنت ترغب في مشاهدة الحلقة مترجمة عبر قناة الفجر الجزائرية ستكون يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر فبراير 2025، وذلك يكون في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة، ومن الجدير بالذكر أن حلقات المسلسل تعرض كل أسبوع مرة واحدة فقط، لذا نجد أن عمليات البحث تزداد كل يوم.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي عدد من القنوات التركية والعربية التي من بينها الآتي:

تردد قناة TRT1 التركية

تعتبر TRT1 التركية من أبرز القنوات التي تبث عبر شاشاتها عدد كبير من المسلسلات التركية المتنوعة بين الدراما، والتاريخ، ولعل أشهر المسلسلات التي حصلت القناة على حقوق عرضه هو مسلسل صلاح الدين الأيوبي، لذا يمكن الاستمتاع بكل ما تعرض القناة من خلال تثبيت التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11595.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

يمكن مشاهدة الحلقات الجديدة مدبلجة عبر قناة الفجر الجزائرية من خلال تحميل التردد الآتي: