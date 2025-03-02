احصل على سلفة مصرف الرافدين 25 مليون دينار للموظفين والمتقاعدين بشروط مرنة بأقساط ميسرة على 60 شهر

يقدم مصرف الرافدين في العراق العديد من الحلول التمويلية المناسبة للموظفين والمتقاعدين حيث أتاح لهم فرصة الحصول على سلفة تصل إلى 25 مليون دينار عراقي بدون كفيل حيث يتم استخدام الماستر كارد كضمان من أجل الحصول على سلفة مصرف الرافدين في عموم العراق لذلك سوف نقوم بتوضيح جميع الشروط الواجبة من أجل الموافقة على طلب السلفة سواء كان المتقدم موظف عراقي أو متقاعد في الدولة.

برنامج سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين

مصرف الرافدين وفر سلفة بميزة التقسيط الشهري لمدة تصل إلى 60 شهرًا.

كما سلفة مصرف الرافدين تصل نسبة الفائدة إلى 5% فقط لا غير.

للحصول على السلفة عليك الذهاب إلى أحدى فرع مصرف الرافدين في عموم العراق أو التقديم الإلكتروني في البداية.

يمكن استخدام بطاقة الماستر كارد كضمان للموافقة على طلب السلفة من مصرف الرافدين.

كما لا يتطلب الأمر موافقة كفيل كما د السلفة تصل إلى 25 مليون دينار عراقي.

يمكن للموظفين والمتقاعدين الحصول على التمويل بعد استيفاء كافة الضمانات اللازمة للحصول على سلفة مصرف الرافدين.

الشروط الواجبة عند طلب سلفة مصرف الرافدين