“في ثواني معدودة” كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني من الموقع الرسمي

يتيح بنك الخرطوم لجميع عملائه طريقة بسيطة وسهلة لفتح حسابات مصرفية بواسطة الإنترنت باستعمال رقم الهوية الوطنية، تلك الخدمة تمنح للمواطنين السودانين فتح حساباتهم بكل سهولة، حيث تعتبر اختيار ملائم للذين يريدون الانتفاع من خدمات البنك بدون الحاجة للذهاب للفرع، لذلك سوف نوضح لكم اليوم كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين خلال السطور التالية.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

يمنح بنك الخرطوم المواطنين في السودان ميزة فتح حسابات مصرفية عبر الإنترنت بطريقة آمنة وسهلة، مما يوفر عليهم وقت ومجهود بدون الحاجة للذهاب للفرع، جاءت خطوات فتح حساب كالآتي:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الذي يتعلق ببنك الخرطوم بواسطة الضغط هنا.

سوف تجد اختيار مخصص من أجل فتح حسابات اون لاين والذي يجعلك تبدأ في التسجيل.

قم باختيار نوع الحساب، حيث يتيح البنك الكثير من أنواع الحسابات مثل حسابات جارية وتوفير، قم باختيار النوع الذي يلائم احتياجاتك.

ادخل معلوماتك الشخصية التي تتضمن على الاسم بشكل كامل، رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، العنوان السكني.

بعد أن تدخل كافة البيانات ورفع الأوراق، تحقق من صحة جمع المعلومات قبل أن تتابع.

بعد التحقق، انقر على تأكيد من أجل إكمال التسجيل.

ثم يقوم البنك بمراجعة معلوماتك والمستندات التي تم رفعها.

إذا تم استيفاء كافة الشروط، سوف يتم فتح حساب بشكل تلقائي، ستتلقى إشعار بواسطة البريد الإلكتروني أو الجوال.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

قبل أن تقوم بتسجيل، عليك التعرف على شروط التسجيل، وهي كالآتي: