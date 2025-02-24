لينك منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور ظهورها لجميع المحافظات

منصة مظلتي وفرت خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لجميع المحافظات بكل سهولة في حالة توفير جميع الشروط والأحكام الواجبة كذلك في حالة الاعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولكن وضحت الوزارة بأن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لم تظهر حتى الآن ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة من الاختيار الأمثل لكل الأسماء.

لينك منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بأن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة لم تظهر حتى الآن ولكن في حالة ظهورها يمكن استخدام تلك الطريقة كما يلي:

زيارة موقع منصة مظلتي في العراق،

ثم بعد ذلك النقر على أيقونة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك يجب إدخال البيانات المطلوبة وتحديد المحافظة في العراق.

اختر الوجبة الأخيرة إذا تم الإعلان عنها.

بعد ذلك.يمكن الضغط على أيقونة الاستعلام عن الأسماء.

بذلك يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة في حالة ظهورها لجميع محافظات العراق.

كما يمكن تنزيل جميع أسماء المشمولين في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق على حسب المحافظة المراد البحث عنها في عموم العراق.

لا بد من البحث عن الاسم بالكامل من أجل التعرف على نتيجة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق عند ظهورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

كما للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لا بد من توفير جميع الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على الدعم في عموم العراق لجميع المحافظات العراقية.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

كما الآن برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم أهم المستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات العراقية ككل كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

تشمل توفير البطاقة التموينية في العراق.

توفير السجل المدني للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق.

كذلك وإثبات الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة. كما يجب تقديم البطاقة الشخصية العراقية للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

بالإضافة إلى البطاقة الانتخابية عند طلب الدعم.

يجب توفير جميع المستندات والأوراق اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات في تلك الفترة حيث تم توفير الدعم بشروط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لذلك يجب توفير جميع الضمانات اللازمة من أجل الحصول دعم الرعاية الاجتماعية لذلك إليكم جميع الضمانات اللازمة للحصول الموافقة المطلوبة من الوزارة كالآتي بالتفصيل: