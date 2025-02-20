“تم فتح الحساب بنجاح”.. خطوات إنشاء حساب في بنك الخرطوم 2025 من بيتك أونلاين عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum.com

أطلق بنك الخرطوم خدمة إلكترونية للسودانيين المغتربين أو المقيمين داخل السودان وهي خدمة إنشاء حساب في بنك الخرطوم أون لاين، وذلك من أجل إجراء معاملاتهم المالية بكل سهولة ويسر، ومن الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من الشروط والضوابط والتي فرضها البنك على الراغبين في فتح حساب أونلاين، ومما لا شك فيه أن تلك الخطوة ساهمت كثيرًا في تسهيل إرسال الأموال واستقبالها على السودانيين خاصة المغتربين، لذا تسعى إدارة البنك دائمًا على تطوير خدماتها من أجل جذب أكبر عدد من العملاء.

خطوات إنشاء حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025

وضع البنك خطوات محددة من أجل إنشاء حساب في بنك الخرطوم من البيت دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، حيث تتمثل تلك الخطوات في التالي:

في الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

حدد اللغة التي ترغب في إكمال بها تسجيل الدخول.

سجل بياناتك بشكل صحيح.

قراءة الشروط والأحكام الموضوعة من البنك.

التأكد من صحة كافة البيانات المدرجة.

في الخطوة الأخيرة قم بالضغط على زر “إرسال”.

ما هي شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025؟

كشف البنك على مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في جميع الراغبين للتسجيل، وهذه الشروط كما هي متمثلة على النحو التالي:

ينبغي أن يكون المتقدم حامل للجنسية السودانية.

إثبات الهوية الوطنية بشرط أن أن تكون سارية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة كحد أدنى.

ألا يكون قد قام بإنشاء حساب جديد من قبل.

أن يتم إيداع مبلغ قدره 10 ألف جنيه سوداني كحد أدنى.

تقديم كافة الوثائق المطلوبة من قبل البنك لإتمام التسجيل.

وبعد التأكد من توافر هذه الشروط معك، يمكنك التقديم لفتح سابك في بنك الخرطوم والاستفادة من كل المميزات التي يقدمها هذا البنك، بما في ذلك إرسال الأموال إلى داخل وخارج السودان.