“أسرار ستدهشك” أخطر شفرات جاتا سان اندرس 2025 GTA San Andreas cheats

تم الإعلان عن جاتا سان اندرس منذ سنوات عديدة، تعد من أبرز ألعاب الإلكترونية القتالية، فهي لعبة رائعة تتضمن على الكثير من الأحداث والمواجهات التي توجد في عالم مليء بالعديد من العناصر الفريدة من نوعها، حيث تحتوي اللعبة على العديد من الأماكن المتنوعة، مما يزيد من المتعة والإثارة داخل اللعبة، تعتبر الشفرات من أكثر العناصر المهمة داخل اللعبة، لكونها تساعد على تحسين مستواهم داخل اللعبة، لذلك سوف نعرض لكم أخطر شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas cheats خلال السطور التالية.

أخطر شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas cheats

إذا كنت تريد تخطي جميع الصعوبات التي تواجهها في لعبة جاتا، تستطيع استعمال كلمات السر سان اندرياس من أجل زيادة المتعة والإثارة في اللعبة، للتعرف على شفرات جاتا سان اندرس، تابع فيما يلي:

استعمال HESOYAM من أجل إصلاح السيارة التي تستعملها في اللعبة.

استعمل BAGUVIX لكي تستطيع أن تحصل على صحة لا نهاية لها.

CVWKXAM من خلال تلك الشفرة، سوف تحصل على اكسجين لا نهاية له.

LXGIWYL تمنحك حزمة أسلحة.

PROFESSIONALSKIT تستطيع أن تحصل على حزمة أسلحة

UZUMYMW تستطيع أن تحصل على حزمة أسلحة

تستطيع أن تفعل وضع الأدرينالين وزيادة النشاط باستعمال ANOSEONGLASS.

TURNUPTHEHEAT هذة الشفرة تعمل على تعزيز مستوى مطاردة بمقام نجمتين.

كلمات السر في لعبة جاتا سان اندرياس

كما تستطيع استعمال كلمات الغش والرموز الآتية: