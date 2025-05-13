لا تفوت لحظة.. التردد السحري لقنوات SSC HD بجودة فائقة

تعد قناة اس اس سي من أبرز قنوات الرياضية التي توجد في السعودية، حيث تتيح للمشاهدين تجربة رياضية فريدة من نوعها عن طريق تغطيتها لأبرز المباريات وبطولات داخل السعودية وخارجها، وأيضا دوري سعودية للمحترفين، حيث تتميز القناة بأنها تتيح محتوى وتحليلات رياضية بشكل عميق من قبل أكفأ المحللين الرياضيين، لذلك سنعرض لكم اليوم تردد قنوات SSC HD إس إس سي الرياضية مع التعرف على كيفية تثبيتها على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قنوات SSC HD إس إس سي الرياضية

يزداد البحث بشكل كبير عن تردد قنوات SSC على جميع الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات من قبل عشاق الرياضة، لكن من الضروري أن يعرف الجميع أن قناة اس اس سي تبث محتواها عبر العرب سات، للتعرف على ترددها على العرب سات، تابع فيما يلي:

التردد: 12380.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيفية تثبيت جهاز الاستقبال لاستقبال قنوات SSC

يجب أن يعرف جميع أن باقة قنوات اس سي سي هي مدفوعة وليست مجانية، ولكي يمكنك أن تستقبل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يجب أن تتبع الخطوات التالية:

انقر على القائمة بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

ثم اذهب إلى اعدادات القنوات، ثم عليك أن تختار التثبيت اليدوي.

قم باختيار القمر الصناعي الذي يكون عرب سات.

قم بإدخال التردد، استقطاب، معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز.

انقر على بحث، وانتظر حتى تستطيع أن تجد قناة.

قم بحفظ القناة في قائمة القنوات المفضلة لديك.

قدمنا لكم اليوم تردد قنوات SSC HD إس إس سي الرياضية مع التعرف على خطوات تثبيتها على جهاز الاستقبال الخاص بك.