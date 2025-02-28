يا زول من البيت.. فتح حساب بنك الخرطوم 2025 اونلاين واستمتع بمزايا عديدة

يكثر التساؤل بشكل كبير عن كيفية فتح حساب بنك الخرطوم من قبل الكثير من المواطنين، خاصة بعد أن أعلن البنك عن وجود رابط رئيسي من أجل تسهيل على كافة المواطنين المغتربين في دولة السودان أو بداخلها من أجل فتح حساب بدون الحاجة للذهاب للفرع، لذلك سوف نطلعكم اليوم على أسهل طريقة لفتح حساب خلال السطور التالية.

فتح حساب بنك الخرطوم

يعتبر بنك الخرطوم من أبرز البنوك التي تتواجد داخل السودان، لكونه يحرص على تقديم العديد من الخدمات الرقمية المميزة، للتعرف على خطوات فتح حساب، تابع فيما يلي:

تسجيل دخول للموقع الرئيسي الذي يتعلق بالبنك بواسطة الضغط هنا .

. قم بإضافة كافة المعلومات التي تتعلق بكم.

عليك أن توافق على جميع الشروط الموضوعة بالبنك.

يجب أن ترسل جميع الأوراق التي يطلبها البنك.

سوف يرسل البنك بإرسال رسالة نصية تتضمن على رقم الحساب التابع لكم.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين 2025

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل فتح حساب في بنك الخرطوم بسهولة، للتعرف على أبرز الشروط، تابع فيما يلي:

يجب أن يقوم عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام.

يجب أن يضع إيداع لا يقل عن 10000 جنية سوداني.

يجب أن يقوم بإرسال جميع المستندات التي يطلبها البنك سواء جواز سفر أو الهوية الوطنية.

يجب أن تقوم بإضافة صورة تكون من توقيعك.

يجب أن توافق على جميع الأحكام والشروط من أجل فتح حساب.

المستندات المرادة لفتح حساب بنك الخرطوم

للتعرف على مستندات المرادة من أجل فتح حساب في بنك، تابع فيما يلي: