لينك منصة مظلتي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات فور ظهورها لدى وزارة العمل

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات في دولة العراق ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الشروط والأحكام الواجبة للحصول على الدعم المالي بالمنصة لذلك سوف نوضح لكم اليوم أهم الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على طلب دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة بالعراق.

لينك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضحت بأن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لم تظهر ولكن ممكن استخدام منصة مظلتي الإلكترونية في دولة العراق للتعرف على النتيجة النهائية عند النتيجة النهائية في دولة العراق لجميع المحافظات العراقية لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

التوجه إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم نضغط على تسجيل الدخول.

يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.

تحديد رقم الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في حالة ظهورها.

بعد ذلك عليك تسجيل جميع البيانات.

سوف تظهر لك نتيجة الاستعلام بعد اعتمادها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

شروط طلب دعم الرعاية الاجتماعية

يجب أن يكون عمر المتقدمين ما بين 18 حتى 60 عام.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم متواجد بشكل مستمر في عموم العراق.

تطلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن يكون المتقدمين حاصلين على الجنسية العراقية.

يجب ألا يمتلك المتقدم الأراضي الزراعية أو العقارات الغالية الثمن.

يشترط توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

توفير عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربعة أشخاص للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في عموم دولة العراق.

الأوراق والمستندات اللازمة للدعم