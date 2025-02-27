هنا لينك مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات فور ظهورها

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق منصة مظلتي الإلكترونية من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة حيث يمكن استخدام المنصة في حاله ظهور النتيجة النهائية ولكن وضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بأن النتيجة لم تظهر حتى الآن وسوف يتم اختيار الأسماء طبقاً للشروط والأحكام التي وضعتها الوزارة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمه الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لمن يتطابق عليهم الشروط والأحكام ولكن حتى الآن لم تظهر الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة ويتم اختيار تلك الأسماء على أساس بعض الشروط التي سوف نوضحها لكم كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

كما يجب أن يتراوح عمر المتقدمين من الرجال بين 18 و60 عام.

بينما يمكن للنساء الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية من عمر 15 إلى 55 عام.

كما يشترط أن يتكون عدد أفراد الأسرة من أربعة على الأقل.

كذلك يشترط أن لا يتجاوز الدخل الشهري الحد المسموح بيه لصرف دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق.

لينك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات في تلك الفترة ولكن حتى الآن لم تظهر النتيجة النهائية لدعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاطلاع على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لجميع المحافظات عند ظهورها من خلال وزارة العمل العراقية كما يلي بكل التفاصيل المتاحة:

زيارة موقع منصة مظلتي في العراق.

ثم النقر على أيقونة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة.

بعد ذلك عليك تحديد المحافظة في العراق.

اختيار الوجبة السابعة الدفعة القادمة إذا تم الإعلان عنها.

بعد ذلك يمكن النقر على أيقونة الاستعلام عن الأسماء.

بذلك يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في عموم العراق لجميع المحافظات العراقية.

كما يمكن بذلك معرفة نتيجة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات عند ظهورها.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

في بداية الأمر هناك مجموعة من المتقدمين لطلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق حيث لا بد من توفير جميع الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نشرح للجميع أهم الأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في العراق كما يلي بكل التفاصيل المتاحة في الفترة الحالية لذلك إليكم جميع التفاصيل كالآتي: