في سوق السكوار .. سعر اليورو اليوم مقابل الدينار الجزائري الثلاثاء 25 فبراير 2025 بالسوق الموازية

في فترة من الاستقرار النسبي، شهدت أسعار اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوقين الرسمي والموازي تحركات ملحوظة، حيث أظهرت بعض الارتفاعات وإن كانت محدودة ما يعكس بعض التغيرات في أسعار صرف العملة الأوروبية، وتستمر بورصة السكوار في تقديم مؤشر قوي للأسعار في السوق الموازية في حين أن البورصة الرسمية تبقى مؤشرًا آخر يعكس الوضع في النظام المصرفي الرسمي، في هذا المقال سنتناول سعر اليورو اليوم في السوقين الموازي (السكوار) والرسمى وفقًا لأحدث بيانات تم الإعلان عنها في العاشر من فبراير 2025.

سعر اليورو اليوم مقابل الدينار الجزائري

على الرغم من حالة الاستقرار النسبي التي شهدتها أسعار اليورو خلال الفترات الأخيرة، إلا أن أسعار السكوار (السوق الموازية) قد شهدت تحركات طفيفة نحو الارتفاع في عمليات البيع والشراء، ورغم هذه التحركات المحدودة، استمرت الأسعار في المحافظة على حالة الاستقرار بشكل عام، وفيما يلي الأسعار التي تم تسجيلها لليورو في سوق السكوار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

سعر الشراء لليورو: بلغ 248.81 دينار جزائري.

سعر البيع لليورو: سجل 245.68 دينار جزائري.

سعر 100 يورو في الشراء: تم تسجيله بمبلغ 24,881 دينار جزائري.

سعر 100 يورو في البيع: تم تسجيله بمبلغ 24,568 دينار جزائري.

سعر 50 يورو: بلغ 12,440.50 دينار جزائري.

سعر 15 يورو: بلغ 3,732.15 دينار جزائري.

سعر 10 يورو: سجل 12,440.50 دينار جزائري.

سعر 500 يورو: بلغ 124,405.00 دينار جزائري.

سعر اليورو اليوم في السوق الرسمي

وفيما يلي أسعار اليورو في السوق الرسمي وفقًا للبيانات المعلنة: