“مزايا رائعة جبارة” تحديث واتساب الجديد 2025 على الاندرويد والايفون الإصدار الأخير

يتساءل الكثير من المواطنين عن ما هو تحديث واتساب الجديد؟ وذلك بعد إصدار الشركة المطورة للواتساب عن إصلاح ثغرة بنظام ios وهي العرض لمرة واحدة، حيث تعتبر من المزايا التي تمنح للمستعملين الحصول على المقاطع الفيديو والصور لمرة واحدة فقط، لا يتمكن المستخدم أن يصل إليها مرة أخرى، حيث كان السبب الرئيسي لاكتشاف هذة الثغرة هو الباحث الأمني رمشات الذي صرح عن وجود مشكلة في ميزة العرض واحد، قام بنشر جميع التفاصيل على Megium.

ما هو تحديث واتساب الجديد

نتيجة التحديث الجديد للواتساب فيما يتعلق بميزة العرض الواحد، تساءل الكثير عن خطوات تفعيل هذه الميزة، وجاءت خطوات تفعيل، كالآتي:

الانتقال لتطبيق الواتساب، ثم تسجيل دخول إلى الاعدادات.

ادخل إلى التخزين والبيانات.

انقر على إدارة التخزين.

قم بتحديد دردشة المرسل.

عليك أن تفرز الوسائط بناء على الأحداث.

ومن خلال ذلك تستطيع أن تصل إلى مقاطع فيديو والصور التي قومت بحذفها عن طريق ميزة عرض مرة واحدة.

مشكلة في ميزة العرض مرة واحدة في تحديث واتساب الجديد

تعد هذة المشكلة ليست الأولى في ميزة عرض مرة واحدة، حيث في أواخر عام 2024، أعلن الباحث الأمنى بال أن يوجد ثغرة تسمح للمستخدمين للوصول العرض مرة واحدة مع حفظها، بالرغم أن الشركة قد أعلنت أن هذة الميزة تعمل على أندرويد وios، بشهر ديسمبر صرحت المؤسسة أنها قامت بإصلاح هذة الثغرة، لكن سرعان ما عادت هذة المشكلة مرة أخرى في شهر يناير 2025 التي تتضمن وصول المستخدمين إلى وسائط التي أرسلت من خلال ميزة عرض مرة واحدة.

مدى استجابة الواتساب من أجل إصلاح هذه المشكلة

صرحت شركة ميتا أنها بالفعل تعمل على إصلاح هذه المشكلة، بعد أن تلقت بلاغ من الباحث الأمنى، بالإضافة إلى أنها شكرته على اكتشافه لهذه الثغرة، وأن التحديث لا يتوقف إصلاح هذه المشكلة، بل سوف يشمل إجراء إتصالات بدون الحاجة إلى حفظ رقم الجوال بشكل مسبق.