بدون الذهاب إلى الفرع..لينك فتح حساب بنكك عبر بنك الخرطوم بكل سهولة 2025 من البيت

يقدم حالياً بنك الخرطوم مجموعة كبيرة من التسهيلات لجميع المواطنين السودانيين حيث أتاح لهم فرصة رائعة حيث وفر لهم خدمة فتح حساب بنكي من خلال بنك الخرطوم بدون الذهاب إلى الفرع عن طريق الإنترنت لذلك يمكننا الآن فتح حساب بنكي عن طريق الاونلاين في بنك الخرطوم سواء كان جاري أو توفير في الدولة بشروط محددة لها.

لينك فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم

كما للعلم بنك الخرطوم يقدم خدمات إلكترونية عديدة ومنها فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم لذلك سوف نوضح طريقة فتح الحساب الجاري أو أي حساب جديد في البنك كما يلي:

الدخول إلى موقع بنك الخرطوم الإلكتروني.

اختر خدمة فتح حساب عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع.

ثم اضغط على زر البحث.

سوف تظهر لك الخيارات في القائمة الرئيسية.

يجب عليك تسجيل نموذج الطلب.

اكتب جميع البيانات الشخصية وسجل الرقم الوطني.

يتم فتح الحساب عبر الإنترنت بسهولة.

لذلك سوف نوضح لكم شروط فتح حساب في بنك الخرطوم.

الشروط اللازمة لفتح حساب في بنك الخرطوم

بنك الخرطوم وضح العديد من الشروط والأحكام الواجبة من أجل الحصول على فتح حساب بنكي في البنك كذلك يمكن للعلم فتح الحساب عن طريق الاونلاين بدون الذهاب إلى مقر البنك لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام الواجبة من أجل فتح حساب بنك الخرطوم كما يلي بكل التفاصيل: