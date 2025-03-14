ثبت الآن تردد قناة كراميش 2025 واستمتع بأجمل الأناشيد لأطفالكم

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
ثبت الآن تردد قناة كراميش 2025 واستمتع بأجمل الأناشيد لأطفالكم
تردد كراميش الجديد 2025

تعتبر كراميش من أبرز القنوات الفضائية التي تتيح محتوى مميزة ومختلف عن قنوات الأطفال الأخرى، حيث استطاعت أن تجذب انتباه الصغار بواسطة تقديم أفلام الرسوم المتحركة المميزة التي تتيحها، بالإضافة إلى تقديمها للبرامج التعليمية والترفيهية المتنوعة وغيرها من الأغاني، إضافة إلى هدفها في غرز ثقافة العربية في عقل الطفل، لذلك يكثر البحث عن ترددها من قبل العديد من الأمهات والآباء، اليوم سوف نعرض لكم تردد كراميش الجديد 2025 مع التعرف على طريقة ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد كراميش الجديد 2025

تحرص إدارة القناة على تغيير ترددها بشكل منتظم من أجل تقديم محتوى بأفضل جودة في الصوت والصورة، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

تردد القناة عبر النايل سات:

  • التردد: 11603.
  • معدل الاستقطاب: عمودي (V).
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على العرب سات:

  • التردد: 11390.
  • معدل الاستقطاب: عمودي (V).
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيفية ضبط تردد قناة كراميش 2025

تستطيع أن تصل إلى القنوات الفضائية وظبطها بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • يجب أن تضغط على زر القائمة باستخدام جهاز التحكم.
  • اضغط فوق خانة إعدادات القنوات.
  • اختر ما بين الإعدادات التي توجد أمامك، التثبيت اليدوي.
  • ثم حدد القمر الصناعي الذي ترغب به سواء نايل سات أو العرب سات.
  • ادخل التردد، معامل تصحيح الخطأ، معامل الترميز.
  • اضغط على خانة البحث.
  • انتظر حتى يكتمل تنزيل القنوات

مزايا قناة كراميش للأطفال

تتميز القناة بعدة مزايا التي تجعلها من أقوى قنوات الأطفال، وللتعرف على هذه المزايا، تابع فيما يلي:

  • القناة تتيح محتوى تعليمي وترفيهي في ذات الوقت.
  • مجانية ولا تحتاج إلى دفع رسوم اشتراك.
  • المحتوى الذي تتيحه امن تماما على أطفالك.
معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“مزايا رائعة جبارة” تحديث واتساب الجديد 2025 على الاندرويد والايفون الإصدار الأخير