تاريخ عرض مسلسل المؤسس عثمان على القنوات الناقلة

يتكاثر البحث من قبل محبي الدراما التركية وعاشقها عن تاريخ عرض مسلسل المؤسس عثمان وذلك بعد أن تم تأجيلها الأسبوع الماضي، بسبب حادث اليم داخل قطاع تركية أدى إلى إصابة الكثير من الأشخاص، ومقتل حوالى 76 شخص، وكان ذلك يسبب حريق هائل نشأ في منتجع الخاص بالتزلج داخل تركيا يتكون من حوالي اثنتي عشر طابقاً، وكان بداخله ما يقارب 250 فرد، ولمعرفة موعد عرض الحلقة تابع السطور التالية.

تاريخ عرض مسلسل المؤسس عثمان

مسلسل المؤسس عثمان هو أحد المسلسلات التي تسرد حكاية تاريخية حدثت منذ زمن بعيد يروي فيها ماذا كان يحدث أيام الحكم العثماني، ومحبي هذه الدراما يتساءلون عن تاريخ عرض الحلقة القادمة بعد تأجيلها حيث يتم عرضه على القناة تحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، أما بتوقيت السعودية يتم عرضه في تمام الثامنة مساءا، وبالساعه الإماراتية في تمام التاسعة مساءً.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يبحث العديد من الأفراد عن القنوات التي تقوم بعرض مسلسل المؤسس عثمان عبر الشاشات، ومن ضمنهم ما يلي:

أولا: التردد الخاص بقناة ATV التركية

التردد الخاص بالقناة: 10796.

بينما معدل الترميز: 27500.

على عكس معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

ثانياً: التردد التابع للقناة الفجر الجزائرية