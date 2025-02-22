جدول العطل الرسمية في المغرب في عام 2025 “أبرزهم إجازة عيد الرؤساء”

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الاخيرة الماضية عن العطل الرسمية في المغرب حيث أعلنت الحكومة المغربية خلال العام الميلادي الجديد عن جدول العطل الرسمية في المغرب حيث تعد هذه العطل مدفوعة الأجر إجازة رسمية للعاملين في الحكومة المغربية للطلاب في المدارس والجامعات وتعكس العطل الرسمية المناسبات الدينية والوطنية في المغرب وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول جدول العطل الرسمية في المغرب.

العطل الرسمية في المغرب

يبحث الكثير من المواطنين في المغرب خلال الأيام الأخيرة الماضية عن جدول العطل الرسمية في المغرب والذي تم الإعلان عنه من قبل الحكومة المغربية وهو كالتالي.

يوم الخميس الموافق 11 يناير عيد تقديم وثيقة الاستقلال.

يوم الرؤساء الموافق يوم الاثنين 19 فبراير 2025.

يوم الثلاثاء الموافق 1 مايو 2025 عيد العمال.

يوم الاثنين الموافق 28 مايو 2025 يوم الشهداء.

عيد الفطر المبارك يوم 1 شوال 1446.

عيد الأضحى المبارك يوم 10 ذي الحجة.

رأس السنة الهجرية يوم 1 محرم 1447.

عيد الاستقلال يوم 4 يونيو 2025.

عيد العرش يوم 30 يوليو 2025.

ثورة الملك والشعب يوم 20 أغسطس 2025.

يوم الشباب يوم 21 أغسطس 2025.

لائحة العمل الرسمية في المغرب 2025

بعد التعرف على جدول العطل الرسمية في المغرب يبحث الكثير من المواطنين عن لائحة العمل الرسمية في المغرب حيث تساهم الإجازات في توفير الراحة للمواطنين والعاملين في مختلف القطاعات والمساهمة في تنظيم الأنشطة اليومية وتحقيق التوازن بين العمل والراحة وينتظر جميع المواطنين الإجازات الرسمية بفارغ الصبر.